В Мурманской области изменится порядок получения ежемесячной выплаты на первого ребенка

Пособие за февраль северянки получат 3 марта. Фото: Антон ФОКИН

С 1 января 2023 года в Мурманской области поменяется порядок начисления ежемесячной выплаты за рождение или усыновление первого ребенка.

Раньше выплатами занимались Центры соцподдержки населения, а теперь эта задача перепоручена Фонду пенсионного и социального страхования РФ.

- С 1 января выплаты будут начисляться в конкретную дату - 3 число месяца, следующего за тем, в который выплачивается пособие, - сообщили в минтруда и соцразвития региона.

Так, например, пособие за февраль северянки получат 3 марта.

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