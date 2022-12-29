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НовостиОбщество29 декабря 2022 13:51

В Мурманской области изменится порядок получения ежемесячной выплаты на первого ребенка

Начислениями будет заниматься Фонд пенсионного и социального страхования
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
Пособие за февраль северянки получат 3 марта.

Пособие за февраль северянки получат 3 марта.

Фото: Антон ФОКИН

С 1 января 2023 года в Мурманской области поменяется порядок начисления ежемесячной выплаты за рождение или усыновление первого ребенка.

Раньше выплатами занимались Центры соцподдержки населения, а теперь эта задача перепоручена Фонду пенсионного и социального страхования РФ.

- С 1 января выплаты будут начисляться в конкретную дату - 3 число месяца, следующего за тем, в который выплачивается пособие, - сообщили в минтруда и соцразвития региона.

Так, например, пособие за февраль северянки получат 3 марта.

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