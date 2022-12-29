На стадионах, балконах и кладбищах - нельзя. Где мурманчанам запретили запускать фейерверки

Администрация Мурманска опубликовала соответствующее постановление о правилах использования пиротехники на Новый год и Рождество. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Администрация Мурманска опубликовала соответствующее постановление о правилах использования пиротехники на Новый год и Рождество. Напомним: главного городского фейерверка не будет, но залпы разрешили делать северянам. Однако с ограничениями.

Так, пиротехнику нельзя использовать в закрытых помещениях и на сооружениях, рядом с железной дорогой и вблизи ЛЭП, на балконах, лоджиях, стадионах, кладбищах, вблизи объектов культурного наследия и памятников.

Напомним: накануне праздника специалисты из МЧС проверили места продажи фейерверков, бенгальских огней и петард.

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