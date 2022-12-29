Все билеты на поезд Деда Мороза в Мурманске раскупили

Вход в передвижную резиденцию новогоднего волшебника стоил 1950 рублей, если идет только ребенок. Фото: Наталья ЛОБАНОВА

Билетов на праздничную программу в поезде Деда Мороза, который прибудет в Мурманск 3 января, не осталось. На сайте РЖД все билеты раскуплены.

Вход в передвижную резиденцию новогоднего волшебника стоил 1950 рублей, если идет только ребенок, и 2450 рублей для ребенка и его сопровождающего. В стоимость входят анимационная программа в поезде, встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой, подарок, чаепитие, открытка для отправки друзьям, родным.

Вечером того же дня поезд двинется дальше, в Выборг.

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