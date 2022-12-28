В Кировске за 15 миллионов рублей обновили Кадровый центр

Специалисты центра проходят обучение и повышение квалификации по различным программам. Фото: vk.com/tvoy_kirovsk

В Кировске открыли обновленный Кадровый центр. На модернизацию организации суммарно потратили около 15 миллионов рублей.

Теперь там есть система электронной очереди и оценки качества оказываемых услуг, а также современная система видеоконференцсвязи для проведения совещаний и онлайн-собеседований.

- По-новому выглядит и конференц-зал, оснащенный трансформируемой стеной-перегородкой и современным ВКС-оборудованием, - сообщили в администрации Кировска.

Специалисты центра проходят обучение и повышение квалификации по различным программам.

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