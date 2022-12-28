В Туломе пропала 27-летняя девушка с голубыми глазами

Всех, кто может помочь с поисками Анастасии, просят позвонить в полицию. Фото: vk.com/la_murmansk

В Туломе ищут 27-летнюю Анастасию Смоленникову, которая без вести пропала 14 декабря. В тот день девушка ушла из дома, ее местонахождение не известно.

Приметы: рост 160 сантиметров, волосы русые, глаза голубые. Была одета в черную куртку, джинсы, черные кроссовки.

Всех, кто может помочь с поисками Анастасии, просят позвонить в полицию 02, 102 или в поисковый отряд «ЛизаАлерт» 8 800 700 54 52.

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