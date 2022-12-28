Прикинулся сантехником и нанес 32 удара. Жителю Мурманска, жестоко убившему бабушку, вынесли приговор

Фото: vk.com/sumurm

В Мурманске вынесли приговор неоднократно судимому местному жителю, который 15 лет назад совершил жестокое убийство и обокрал пенсионерку. Мужчину судили по ч. 2 ст. 105 УК РФ и ч. 4 ст. 162 УК РФ.

Преступление было совершено в мае 2007 года. Тело 84-летней бабушки обнаружили в квартире дома на проспекте Героев-Североморцев в Мурманске с признаками насильственной смерти - женщина погибла от открытой черепно-мозговой травмы.

Первоначально следы злоумышленника найти не могли, как и оружие преступления. Следователи опросили значительный круг лиц из числа местных жителей, родственников, соцработников, мастеров ЖКХ, лиц, оказывающих услуги по ремонту техники, работников почты, а также ранее судимых людей. Однако все было тщетно.

Только в 2022 году расследование пошло в гору, когда был грамотно спланирован комплекс дополнительных следственных действий. Так, благодаря использованию новых методик на представленных на экспертизу предметах одежды погибшей нашли запаховые следы, происходящие от осужденного.

По данным следствия, злоумышленник знал, что женщина живет одна и хранит дома деньги. Мужчина прикинулся слесарем, взял сумку с гаечными ключами и монтировкой и пришел к пенсионерке.

- Мужчина сообщил хозяйке, что якобы залило квартиру на первом этаже, после чего проник в жилище. В ванной он ударил старушку кулаком в лицо и не менее 32 раз ударил ее металлической монтировкой. Убедившись, что она умерла, тот похитил альбом с монетами, а также деньги, - сообщил старший помощник руководителя Следственного управления СКР по Мурманской области Евгений Ребров.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 24 лет лишения свободы в исправительной колонии особого режима.

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