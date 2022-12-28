Андрей Чибис: Раньше суда было не затащить на ремонт в нашей стране

Одной из баз для гражданского судоремонта может стать 10 СРЗ. Фото: Антон ЗАБИРОВ

На итоговой пресс-конференции за 2022 год губернатор Мурманской области Андрей Чибис ответил на вопрос о развитии гражданского судоремонта.

- Он будет идти, в частности, в рамках терминала «Ударник», также принят ряд специальных льготных решений. Не буду называть конкретные решения, потому что они сейчас находятся в работе, но ожидаем, что в следующем году будут приняты решения для развития гражданского судостроения. Сейчас мощностей не хватает, большинство судов ремонтируется за границей, в том числе в Норвегии. Но мы понимаем, что сегодня это есть, а завтра нет. Раньше стимулов для гражданского судоремонта не было, не могли затащить суда, чтобы ремонтировались у нас, сейчас ситуация меняется, - отметил Андрей Чибис.

Одной из баз для гражданского судоремонта может стать 10 СРЗ.

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