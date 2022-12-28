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НовостиОбщество28 декабря 2022 9:10

Андрей Чибис: Раньше суда было не затащить на ремонт в нашей стране

Андрей Чибис: В Мурманской области будет развиваться гражданский судоремонт
Мария ПАШЕНКОВА
Мария ПАШЕНКОВА
Одной из баз для гражданского судоремонта может стать 10 СРЗ.

Одной из баз для гражданского судоремонта может стать 10 СРЗ.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

На итоговой пресс-конференции за 2022 год губернатор Мурманской области Андрей Чибис ответил на вопрос о развитии гражданского судоремонта.

- Он будет идти, в частности, в рамках терминала «Ударник», также принят ряд специальных льготных решений. Не буду называть конкретные решения, потому что они сейчас находятся в работе, но ожидаем, что в следующем году будут приняты решения для развития гражданского судостроения. Сейчас мощностей не хватает, большинство судов ремонтируется за границей, в том числе в Норвегии. Но мы понимаем, что сегодня это есть, а завтра нет. Раньше стимулов для гражданского судоремонта не было, не могли затащить суда, чтобы ремонтировались у нас, сейчас ситуация меняется, - отметил Андрей Чибис.

Одной из баз для гражданского судоремонта может стать 10 СРЗ.

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