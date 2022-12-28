Стало известно, чем будут кормить пассажиров бизнес-класса в аэропорту «Мурманск»

На обед и ужин - котлета пожарская, биточек рыбный, эскалоп с сыром и зеленью в яйце. Фото: Антон ЗАБИРОВ

На сайте госзакупок появился аукцион на организацию шведских столов в зале повышенного комфорта и бизнес залах аэропорта «Мурманск». Стоимость контракта составляет 20 миллионов рублей.

Чем же предлагается кормить богатых пассажиров? Так, в зале повышенного комфорта на столах должны быть холодные блюда и закуски. Среди них - плавленый сыр, мясная нарезка, ветчина, свежие фрукты, йогурты, печенье, круассаны, пирожки с капустой и картофелем, хлеб, молоко, кофе и чай, сок, вода, порционный джем и мед.

В бизнес-залах предлагают те же блюда, плюс расширенное меню на завтрак, обед и ужин.

Утром пассажирам могут подать омлет с сыром и ветчиной, сосиски отварные, яйцо куриное вареное, кашу молочную в ассортименте. Также пассажиров ждут блинчики с яблоком, оладьи со сметаной.

На обед и ужин - котлета пожарская, биточек рыбный, эскалоп с сыром и зеленью в яйце.

Заявки на аукцион принимаются до 24 января 2023 года.

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