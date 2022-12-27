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НовостиОбщество27 декабря 2022 8:54

Жители Мурманской области задали 5,8 тысячи вопросов о частичной мобилизации службе «122»

Всего в службу «122» северяне обратились за год 65 тысяч раз
Елизавета ЛЕБЕДЕВА
За 2022 год на номер 122 поступило 59 миллионов звонков.

За 2022 год на номер 122 поступило 59 миллионов звонков.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

В 2020 году в России по поручению президента была организована служба «122», куда россияне могут обратиться с волнующими вопросами. Так, за 2022 год на этот номер поступило 59 миллионов звонков.

Конкретно в Мурманской области с 2020 года на номер 122 северяне совершили более 150 тысяч звонков, почти 65 тысяч из них пришлось на этот год.

- 5865 вопросов касались частичной мобилизации. В частности, жители региона хотели узнать какие льготы и выплаты положены мобилизованным и куда могут обратиться добровольцы, - сообщает Центр управления регионом.

Портал «Объясняем.рф» пользовался популярностью после объявления частичной мобилизации. Раздел об этом собрал более 50 миллионов просмотров, суммарный охват постов в соцсетях составил 239 миллионов просмотров.

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