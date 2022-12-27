Жители Мурманской области задали 5,8 тысячи вопросов о частичной мобилизации службе «122»

За 2022 год на номер 122 поступило 59 миллионов звонков. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В 2020 году в России по поручению президента была организована служба «122», куда россияне могут обратиться с волнующими вопросами. Так, за 2022 год на этот номер поступило 59 миллионов звонков.

Конкретно в Мурманской области с 2020 года на номер 122 северяне совершили более 150 тысяч звонков, почти 65 тысяч из них пришлось на этот год.

- 5865 вопросов касались частичной мобилизации. В частности, жители региона хотели узнать какие льготы и выплаты положены мобилизованным и куда могут обратиться добровольцы, - сообщает Центр управления регионом.

Портал «Объясняем.рф» пользовался популярностью после объявления частичной мобилизации. Раздел об этом собрал более 50 миллионов просмотров, суммарный охват постов в соцсетях составил 239 миллионов просмотров.

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