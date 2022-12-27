В Мурманске ночью поймали пьяного автомобилиста-пенсионера без водительских прав

В отношении пенсионера возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264.1 УК РФ. Фото: УМВД по МО

Ночью в Мурманске на улице Радищева сотрудники ДПС остановили Hyundai, за рулем которого был 65-летний пенсионер. Полицейские заподозрили, что мужчина был пьян, так как речь у него была невнятная, а изо рта шел сильный запах алкоголя. Водительских прав при себе у северянина не оказалось.

Водителя отстранили от управления авто, доставили в отдел полиции, а машину отправили на штрафстоянку.

- Проверив автолюбителя по базам данных, выяснилось, что мужчина уже садился за руль пьяным в конце прошлого года, за что был лишен водительского удостоверения на 1 год и 7 месяцев, - сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

В отношении пенсионера возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264.1 УК РФ. Ему грозит до двух лет лишения свободы. С мужчины взята подписка о невыезде.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru