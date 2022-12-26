В Кировске пропал 17-летний подросток

Северянина ищут почти неделю. Фото: vk.com/severspas51

В Кировске ищут 17-летнего подростка Никиту Москвина. Вечером 20 декабря молодого человека заметили в городе на улице Мира, 4, а со следующего дня никакой информации о его местонахождении не было.

Приметы: рост 175 сантиметров, карие глаза, черные волосы. Северянин был в черную куртку, черные штаны, черные кроссовки с красными вставками. С собой был рюкзак и телефон.

Всех, кто может помочь с поисками Никиты, просят позвонить в полицию 02, 102 или в поисковый отряд «СеверСпас» 8-953-757-57-48.

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