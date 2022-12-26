Следователи проводят проверку после обнаружения тела пропавшего жителя Заозерска

По предварительным данным, смерть мужчины была не криминальной. Фото: личный архив
17 декабря пропал 38-летний житель Заозерска Андрей Черноморец: мужчина вышел из дома и назад не вернулся. После в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт» сообщили, что поиски прекращены - северянина нашли мертвым. Сейчас этим делом занимаются в региональном СКР.
- Следственным отделом по закрытым административно-территориальным образованиям Мурманской области проводится доследственная проверка по факту обнаружения 26 декабря 2022 года в одном из домов на улице Ленинского Комсомола в Заозерске тела мужчины, - сообщил старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области (по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ) Евгений Ребров.
По предварительным данным, смерть мужчины была не криминальной.
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