В Кировске построят аквапарк, подъемник и гостиницу

Финальное заседание правительства Мурманской области в 2022 году прошло в Кировске. На нем обсудили развитие города. Фото: Иван МАКЕЕВ

Финальное заседание правительства Мурманской области в 2022 году прошло в Кировске. На нем обсудили развитие города.

- На днях стало известно, что планируется очень крупное вложение - около двух миллиардов рублей - в развитие инфраструктуры гостеприимства: строительство новой гостиницы, аквапарка, подъемника, - всего того, чего не хватает на данном этапе развития горнолыжного курорта, - сообщил глава администрации Кировска Юрий Кузин.

Напомним: губернатор Мурманской области Андрей Чибис отметил взаимодействие с «ФосАгро».

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