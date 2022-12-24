Житель Мурманской области погиб в зоне проведения спецоперации

Погиб участник спецоперации Егор Шатилов.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис на своей странице в «ВКонтакте» сообщил о гибели еще одного северянина - участница спецоперации.

- Егор Шатилов отдал свою жизнь ради обеспечения безопасности своей страны. И до конца остался верен долгу, Отечеству и народу. Светлая память, - написал Андрей Чибис.

Ранее на этой неделе глава региона сообщил о троих погибших участниках СВО.

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