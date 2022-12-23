Ярмарка «Наша рыба» не будет работать в ТРЦ «Форум» в новогодние праздники

Ярмарка «Наша рыба» в мурманском торговом центре «Форум» закроет свои двери в новогодние праздники. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Ярмарка «Наша рыба» на будет работать в мурманском торговом центре «Форум» в новогодние праздники. На каникулы она уйдет с 25 декабря.

С 14 января ярмарка начнет работу в обычном режиме.

- Каждую субботу посетители могут купить охлажденную, мороженую, копченую рыбу, пресервы и морепродукты по ценам на 25-30% ниже рыночных, - сообщили в Мурманконгрессе.

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