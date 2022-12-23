Сотрудник ГИБДД помог жителю Кандалакши отвезти супругу в больницу

Обеспокоенный северянин обратился к инспектору на дороге. Фото: УГИБДД по МО

56-летний кандалакшанин Виктор поблагодарил сотрудника ГИБДД лейтенанта полиции Сергея Сергеева за помощь. Автоинспектор не остался равнодушным и помог мужчине доставить его супругу в больницу.

Обеспокоенный северянин обратился к инспектору на дороге, рассказав, что его жене Галине внезапно стало плохо на работе и нужно срочно к ней приехать. В беде полицейский семью не оставил.

- Забрав 53-летнюю женщину с работы, используя проблесковые маячки и звуковой сигнал, они доехали до приемного покоя Кандалакшской больницы, где ее госпитализировали в кардиологическое отделение, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

Муж северянки от души благодарит сотрудника ДПС за помощь.

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