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НовостиОбщество23 декабря 2022 12:06

Андрей Чибис предложил на заседании Госсовета инициативы для дополнительной поддержки молодежи

Губернатор подчеркнул, что многие проекты и направления деятельности государственной политики уже реализуются в области
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
Глава региона подчеркнул, что многие проекты и направления деятельности государственной политики уже реализовываются в Заполярье. Фото: Правительство Мурманской области

Глава региона подчеркнул, что многие проекты и направления деятельности государственной политики уже реализовываются в Заполярье. Фото: Правительство Мурманской области

В Москве под председательством Владимира Путина прошло заседание Большого Государственного Совета по вопросам реализации молодежной политики в современных условиях. Участие в мероприятии принял губернатор Андрей Чибис, который выдвинул инициативы для дополнительной поддержки молодежи Мурманской области.

Среди инициатив - распространение правила о выплате молодым людям «северных надбавок» с первого дня трудоустройства на все федеральные организации, запуск программы «Арктическая ипотека» для молодых, увеличение числа бюджетных мест на направления подготовки специалистов морских специальностей, формирование морского образовательного кластера.

Глава региона подчеркнул, что многие проекты и направления деятельности государственной политики уже реализовываются в Заполярье.

- Отдельные вопросы, которые обсуждались – это специальная ипотека для молодых и распространение «северных надбавок» для молодежи с первого дня трудоустройства в районах Крайнего Севера. Соответствующее поручение президент уже дал правительству на проработку, - отметил Андрей Чибис.

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