94 школьника из Мурманска отправились на новогоднюю елку в Кремлевском дворце

Всего в экскурсионную поездку «Новогодние каникулы» поехали 94 ученика. Фото: администрация Мурманска

22 декабря школьники из Мурманска отправились в особенное путешествие - их ждет волшебный праздник в Государственном Кремлевском дворце. Ребята уехали в Москву на новогоднюю елку, где они получат подарки от Деда Мороза.

- Такой сюрприз ждал юных северян, отличившихся в учебе, спорте и творчестве, а также активных участников городских гражданско-патриотических мероприятий, - сообщили в администрации города.

Всего в экскурсионную поездку «Новогодние каникулы» поехали 94 ученика. В столице они будут отдыхать пять дней и побывают в музеях, на мастер-классах, выставках и представлениях.

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