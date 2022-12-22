Владимир Соловьев написал в своем Telegram-канале про Андрея Чибиса

Владимир Соловьев упомянул в Telegram-канале «Соловьёв Владимир» губернатора Мурманской области Андрея Чибиса.
Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ
Владимир Соловьев упомянул в Telegram-канале «Соловьёв Владимир» губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Глава региона выступил в передаче «Поле Куликова» на тему работы с молодежью.
- Инфраструктура, для того, чтобы молодежь могла собираться. Ведь в малых поселках ребята собираются в холодную зиму, весну, осень в подъездах. В больших городах - в торговых центрах. Мы приняли решение и сделали в 17-ти муниципалитетах 17 ультрасовременных общественных пространств. Для того, чтобы вытащить ребят из торговых центров, а в маленьких поселках дать возможность вообще где-то собираться, - цитирует Андрея Чибиса Telegram-канал.
Напомним: Андрей Чибис исполнит желания детей с кремлевской «Елки желаний». Один из мальчиков мечтает о машинке.
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