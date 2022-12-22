Более 100 жителей Мурманской области приняли участие в программе поддержки идей «На Севере – твой проект»

Жители региона смогут принять участие в онлайн-голосовании и поддержать понравившиеся проекты 10 января. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области подошел к концу прием заявок на участие в губернаторской программе финансовой поддержки инициативных идей северян «На Севере – твой проект». Всего поступило более 100 заявок, сообщают в министерстве внутренней политики региона.

Так, в Мурманске предлагаются для воплощения в жизнь проекты по обустройству детских спортивно-игровых площадок, ремонту школьного актового зала. В Североморске хотят обновить городской парк на улице Гаджиева и установить хоккейную коробку в Сафоново.

В Заполярном и ЗАТО Александровск есть идея установить горки для катания, а в Видяево – благоустроить два сквера с установкой стелы «Погибшим в ходе специальной военной операции». Также северяне предлагают построить деревянные мостовые тротуары в Варзуге и Чаваньге, отремонтировать входные группы и подъезды в домах Алакуртти, Колы и Кильдинстроя.

Жители региона смогут принять участие в онлайн-голосовании и поддержать понравившиеся проекты 10 января.

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