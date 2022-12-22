В Мурманске горит авианосец «Адмирал Кузнецов»

Утром 22 декабря в соцсетях появилась информация о пожаре на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов». Фото: t.me/murmansk_chp

Утром 22 декабря в соцсетях появилась информация о пожаре на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов».

- Ликвидировали открытое горение, 6 квадратных метров. Проверяют соседние отсеки, горело в погребе №18. Повышенный ранг отменили, - пишет Telegram-канал «Мурманск Дтп Чп».

Официального комментария о случившемся еще не поступало.

Напомним: на этой неделе в Мурманске на 35 СРЗ началась операция по выводу авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» из сухого дока.

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