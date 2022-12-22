В Кандалакше сгорело здание на площади 400 квадратных метров

На месте работали 12 огнеборцев. Фото: vk.com/mchs_murmansk

Минувшей ночью в Кандалакше на улице Фрунзе, 15 вспыхнуло трехэтажное старое здание. Сигнал поступил в МЧС около 3.00.

- Обгорели помещения на первом этаже на площади 400 квадратных метров. Пожар потушили в 06.10, - сообщили в ГУ МЧС по Мурманской области.

На месте происшествия работали два пожарно-спасательных подразделения -12 человек личного состава, 5 единиц техники. Причину пожара еще предстоит установить.

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