В Мурманской области зафиксировали 296 случаев свиного гриппа

В Мурманской области за две недели в 6 раз увеличилось число заболевших свиным гриппом. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Мурманской области кратно растет число заболевших гриппом, в том числе и штаммом A (H1N 1)2009, который еще называют свиным гриппом. Во вторую неделю декабря случаев заражения им было чуть более 50, сейчас - почти в 6 раз больше.

- На сегодняшний день на территории Мурманской области преимущественно регистрируются случаи заболевания свиным гриппом. Всего по состоянию на 21 декабря по экстренным извещениям, поступившим из медицинских организаций области, нарастающим итогом зарегистрировано 303 случая гриппа, из них 296 - грипп A (H1N 1)2009 и 7 - грипп В, - сообщил «КП»-Мурманск» руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Мурманской области – главный государственный санитарный врач по Мурманской области Александр Сергеев.

77,2% от всего числа заболевших - дети.

Напомним: из-за гриппа в Мурманске закрыты две школы. Пока в регионе не фиксировались летальные случаи из-за заболевания.

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