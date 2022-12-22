Андрей Чибис: Северяне героически встают на защиту страны от неонацистов

Андрея Чибис сообщил о гибели военнослужащих из Заполярья. Фото: личный архив

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис на своей странице в «ВКонтакте» сообщил о гибели еще троих жителей региона, участвовавших в спецоперации.

- Северяне героически встают на защиту страны от неонацистов. Иван Ниткин, Виктор Лавриненко, Сергей Мирошниченко - наши бойцы, кто до последнего сражался за интересы родного государства. Мы будем хранить память об их заслугах перед Отечеством. Светлая память, - написал Андрей Чибис.

Андрея Чибис сообщил о гибели военнослужащих из Заполярья. Фото: личный архив

Напомним: в Омске командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев и губернатор Омской области Александр Бурков вручили семье лейтенанта Николая Данильченко, погибшего во время спецоперации, Золотую Звезду Героя РФ.

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