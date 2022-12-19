Командующий Северным флотом вручил звезду Героя России семье погибшего на спецоперации лейтенанта

Лейтенант погиб в сентябре, попав под прицельный артиллерийский обстрел. Фото: omskportal.ru/

Семье лейтенанта Николая Данильченко, погибшего во время спецоперации, вручили Золотую Звезду Героя РФ. Церемония проходила в Омске, в ней в том числе принял участие командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев.

Александр Моисеев выразил соболезнования родным и близким военнослужащего и передал вдове офицера посмертную награду. Он отметил, что лейтенант ценой своей жизни спас жизни своих боевых товарищей.

- Подвиг Николая Данильченко является примером для всех воинов, его земляков, молодых ребят, которые сейчас определяются со своей будущей профессией. И нет сомнений, что его подвиг многих подвигнет на выбор именно этой профессии — Родину защищать, - подчеркнул командующий Северным флотом.

Губернатор Омской области Александр Бурков поблагодарил родителей офицера за то, что воспитали такого сына. Теплые слова он также адресовал жене погибшего, которая любила и поддерживала его во всем.

Лейтенант погиб в сентябре, попав под прицельный артиллерийский обстрел. Он получил ранения, несовместимые с жизнью.

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