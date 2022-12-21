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НовостиОбщество21 декабря 2022 14:32

Мурманский автобус №30 начнет курсировать по выходным дням

Транспорт ходит от Росты до Жилстроя
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
Автобус ходил только по будням, что было не очень удобно для пассажиров, поэтому теперь он начинает работать и в выходные дни.

Автобус ходил только по будням, что было не очень удобно для пассажиров, поэтому теперь он начинает работать и в выходные дни.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

В этом году в Мурманске запустили новый автобусный маршрут №30, который курсирует от Росты до Жилстроя через Больничный городок. Автобус ходил только по будням, что было не очень удобно для пассажиров, поэтому теперь он начинает работать и в выходные дни.

- С 4 по 8 января 2023 года вводится специальное расписание. С 14 января – расписание «выходные», - сообщили в АО «Электротранспорт».

С графиком движения транспорта можно ознакомиться на сайте компании-перевозчика в разделе расписание с 26 декабря.

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