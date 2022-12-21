Мурманский автобус №30 начнет курсировать по выходным дням

Автобус ходил только по будням, что было не очень удобно для пассажиров, поэтому теперь он начинает работать и в выходные дни.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
В этом году в Мурманске запустили новый автобусный маршрут №30, который курсирует от Росты до Жилстроя через Больничный городок. Автобус ходил только по будням, что было не очень удобно для пассажиров, поэтому теперь он начинает работать и в выходные дни.
- С 4 по 8 января 2023 года вводится специальное расписание. С 14 января – расписание «выходные», - сообщили в АО «Электротранспорт».
С графиком движения транспорта можно ознакомиться на сайте компании-перевозчика в разделе расписание с 26 декабря.
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