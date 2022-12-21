Два отеля в Мурманской области вошли в число лучших в России

В список тех, кто оценивал места для размещения, вошли сотрудники ведущих СМИ в Мурманской области. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Блогеры и журналисты в рамках проекта «Медиаразведка» составил рейтинг лучших мест для размещения в России. В него вошли два туристических объекта в Мурманской области.

Так, отель «Меридиан» в Мурманске расположился на восьмом месте рейтинга, а гостиница «Северная» в Кировске - на девятом. Первое место - у отеля «ЛетоЛето» в Тюмени.

В список тех, кто оценивал места для размещения, вошли сотрудники ведущих СМИ в Мурманской области.

Напомним: с января по сентябрь Мурманскую область посетило 287 зарегистрированных туристов. Росстат посчитал количество постояльцев в гостиницах и хостелах Заполярья.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru