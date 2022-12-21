Жительница Кировска пыталась оспорить завещание дочери в пользу женского монастыря

Завещание не стали отменять, имущество северянки будет передано монастырю. Фото: Елена КОВАЛЕНКО

Жительница Кировска через суд пыталась оспорить завещание дочери, умершей 30 декабря 2021 года. Северянка перед смертью отписала все свое имущество в пользу Хибиногорского женского монастыря Казанской иконы Божией Матери.

- Женщина указывала, что ее дочь с 1992 года страдала хроническими заболеваниями, в связи с чем, ей неоднократно приходилось обращаться за помощью в психоневрологический диспансер. Перед смертью она не понимала значения своих действий, - сообщили в пресс-службе Кировского городского суда.

При этом ответчик в лице монастыря и Мончегорской епархии указал, что усопшая была прихожанкой и регулярно посещала службы. Завещание также было составлено и удостоверено нотариусом.

- Для определения действительного волеизъявления наследодателя по делу назначена психолого-психиатрическая экспертиза, которая показала, что северянка понимала значение своих действий и руководила ими, а имеющиеся расстройства, не оказали существенного влияния на представления о природе юридически значимых действий и мотивацию к их совершению, - пояснили в суде.

Поэтому завещание не стали отменять, имущество северянки будет передано монастырю.

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