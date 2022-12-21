Житель Мурманска избил приятеля металлическим прутом

Нападавшего быстро задержали, оказалось, что ранее он не раз был судим. Фото: Антон ЗАБИРОВ

До 10 лет лишения свободы грозит 43-летнему мурманчанину за жестокое избиение 46-летнего приятеля. Мужчины выпивали ночью и поссорились. После конфликт из словесного перерос в рукоприкладство.

- Они вышли на лестничную площадку, чтобы выяснить отношения между собой. Подозреваемый схватил попавшийся под руку металлический прут, который валялся в подъезде, и нанес им несколько ударов в грудь товарищу. На шум выбежали соседи и вызвали скорую медицинскую помощь. Злоумышленник покинул квартиру приятеля и скрылся с места происшествия, - сообщили в пресс-службу УМВД по Мурманской области.

Сообщение о травмированном мужчину в полицию поступило из больницы. Нападавшего быстро задержали, оказалось, что ранее он не раз был судим.

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