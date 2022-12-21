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НовостиПроисшествия21 декабря 2022 8:04

Житель Мурманска избил приятеля металлическим прутом

Приятели поссорились во время пьянки
Ника СВЕТЛОВА
Нападавшего быстро задержали, оказалось, что ранее он не раз был судим.

Нападавшего быстро задержали, оказалось, что ранее он не раз был судим.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

До 10 лет лишения свободы грозит 43-летнему мурманчанину за жестокое избиение 46-летнего приятеля. Мужчины выпивали ночью и поссорились. После конфликт из словесного перерос в рукоприкладство.

- Они вышли на лестничную площадку, чтобы выяснить отношения между собой. Подозреваемый схватил попавшийся под руку металлический прут, который валялся в подъезде, и нанес им несколько ударов в грудь товарищу. На шум выбежали соседи и вызвали скорую медицинскую помощь. Злоумышленник покинул квартиру приятеля и скрылся с места происшествия, - сообщили в пресс-службу УМВД по Мурманской области.

Сообщение о травмированном мужчину в полицию поступило из больницы. Нападавшего быстро задержали, оказалось, что ранее он не раз был судим.

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