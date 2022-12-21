В полиции Мурманской области составили топ-5 самых распространенных схем мошенничества

В топ-5 видов обмана входят звонки от лжеброкеров, которые предлагают северянам заработать на инвестициях. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Статистика преступлений показывает рост числа дистанционных мошенничеств. УМВД по Мурманской области и информагентство Nord-News составили топ самых популярных видов обмана, которые используют нечестные на руку люди.

Самая распространенная схема - звонок якобы из банка или правоохранительных органов. Жертву мошенники пытаются убедить, что на ее имя пытаются взять крупный кредит или совершить иные финансовые операции. А после убеждают, что чтобы спасти свои деньги, тоже надо брать займы в банках и переводить их на неизвестные номера.

Еще один обман - звонок с сообщением о попавшему в беду родственнике.

- Аферисты звонят и представляются сотрудником правоохранительных органов, сообщают, что дочь или сын, или любой другой родственник, стал, к примеру, виновником ДТП, за что теперь якобы грозит уголовное наказание. Продолжая беседу, утверждают, что во избежание последствий и в помощь необходимы деньги. Могут также представляться и близкими пострадавшего в ДТП, или же настолько манипулировать сознанием абонента, что плачущим голосом изображать самого родственника, а человек уже сам называет имя и дальше верит, что разговаривает именно с ним или с ней, - сообщает Nord-News.

Третий вид распространенного мошенничества - обман при покупке товаров на сайтах объявлений или через соцсети, когда продавец требует предоплату и пропадает с ней. Также есть риск попасть и на сайт-двойник, который выглядит так же, как страница настоящего магазина, турфирмы и т.д., но на самом деле никакого отношения к нему не имеет.

В топ-5 видов обмана входят звонки от лжеброкеров, которые предлагают северянам заработать на инвестициях. Неделями и месяцами жертвы вкладывают на сторонние счета деньги, думая, что могут улучшить свое благосостояние, но как только наступает момент, что они хотят вывести деньги со счетов, пропадают и средства, и звонившие.

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