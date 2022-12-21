В Мурманске водитель влетел в забор детского сада

В ночь на 21 декабря в Мурманске произошло ДТП с участием одной машины. Фото: Денис Садыков / vk.com/murmansk_dtp

В ночь на 21 декабря в Мурманске произошло ДТП с участием одной машины.

- На Мира 5, пьяный водитель въехал в забор детского садика. Лишен прав! - пишут очевидцы в группе «Мурманск ДТП ЧП» (18+).

«КП»-Мурманск» обратилась за комментарием в УГИБДД по Мурманской области.

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