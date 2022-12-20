На улицы Мурманска вышла новая уборочная техника

В ближайшее время поставят и другой транспорт для уборки. Фото: администрация Мурманска

В Мурманске обновляют автопарк уборочной техники Управления дорожного хозяйства. Недавно в распоряжении предприятия появились 9 новых комбинированных машин, которые посыпают дороги противогололедными материалами.

- Устройство с разбрасывающим диском с гидравлическим подъемом изготовлено из нержавеющей стали. Еще эти машины можно использовать в качестве самосвалов для перевозки песка и соли, асфальтобетонной смеси и других материалов, используемых при дорожных ремонтах, а также для вывоза снега, - сообщил глава администрации города Юрий Сердечкин.

В ближайшее время поставят и другой транспорт для уборки - гусеничный экскаватор, тягач с полуприцепом-тяжеловозом, два бульдозера и четыре грузопассажирских автомобиля дорожной службы.

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