Жительницу Оленегорска накажут за оскорбление медработника в социальной сети

Жительница Мурманска опубликовала в социальной сети оскорбительный для медработника пост.

В Мурманской области будут судить северянку, которая была очень не сдержана в сети. В отношении женщины возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 5.61 КоАП РФ (оскорбление с использованием сети «Интернет»).

- В октябре 2022 года местная жительница, будучи недовольной профессиональной компетенцией медицинского работника, разместила во «ВКонтакте» пост, который содержал оскорбления, унизившие честь и достоинство последней, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

Северянке за публичное оскорбление грозит штраф до 10 тысяч рублей.

Напомним: Ковдорский районный суд приговорил 64-летнюю жительницу Ковдора к штрафу в 30 тысяч рублей за посты в «Одноклассниках».

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