Андрей Чибис к 28-летию облдумы: Хочу поблагодарить коллег за продуктивную работу

19 декабря 1994 года состоялось первое заседание Мурманской облдумы. Фото: Мурманская областная Дума

19 декабря исполнилось 28 лет со дня первого заседания Мурманской областной Думы. С датой парламентариев поздравил губернатор Андрей Чибис.

- Пользуясь случаем, хочу поблагодарить коллег за продуктивную работу, особенно в этом году. Именно в 2022 от вас как никогда требовались оперативность и поддержка инициатив правительства Мурманской области, - отметил Андрей Чибис.

В том числе глава региона отметил важность поддержку законопроектов о поддержке мобилизованных и их семей.

Напомним: на прошлой неделе Рождественские образовательные чтения состоялись в Мурманской облдуме. Депутаты вместе с представителями Мурманской митрополии и членами молодежной палаты обсуждали тему «Глобальные вызовы современности и духовный выбор человека».

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