В Мурманск из ЛНР и ДНР привезут мироточивую икону царя Николая II

В Мурманск икона прибудет после крестного хода в ДНР и ЛНР. Фото: vk.com/mmeparh

У жителей Мурманска и других заполярных городов будет возможность увидеть чудотворную мироточивую икону царя Николая II.

- Икона написана в 2018 году в Сербии по благословению настоятеля храма Архангела Михаила в Коренице отца Николая Малобабича и настоятеля храма Пророка Иеремии близ города Смедерево отца Душана Поповича. Икона Царя-страстотерпца и мученика Николая II была освящена в древней церкви святого пророка Иеремии в местечке Вербовец близ города Смедерево 24 февраля 2019 года, - сообщили в Мурманской епархии.

22 декабря икону можно будет увидеть во время Божественной литургии, которую возглавит митрополит Митрофан, в тот же день вечером ее доставят в Свято-Никольский кафедральный собор. 23 числа

она будет находиться сначала в Свято-Никольском соборе, а с 17.00 - в храме Всех Святых. 24 декабря икона весь день будет пребывать в храме Спаса на водах, на следующий день ее вынесут на Божественной литургии, которую возглавит митрополит Митрофан в храме Святого великомученика и целителя Пантелеимона.

В Мурманск икона прибудет после крестного хода в ДНР и ЛНР.

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