С момента гибели СПБУ «Кольская» в Охотском море прошло 11 лет

"Кольская" затонула во время шторма в Охотском море. Фото: vk.com/burovaykolskay

18 декабря исполнилось 11 лет со дня страшной трагедии в Охотском море. В 2011 году затонула СПБУ «Кольская», погибли 53 человека.

- 11 лет это не мало, и уже даже не круглая дата. Вроде бы, с каждым годом мы отодвигаемся все дальше и дальше от того кошмара, но боль остается. Время, конечно, лечит, но только до определенного предела и оно уже вылечило все, что могло. Остался глубокий шрам в душе и он уже никогда не станет меньше сколько бы лет ни прошло, хоть 11, хоть 22, - рассказали родные погибших моряков в паблике «ПОГИБШИМ и ВЫЖИВШИМ на СПБУ "КОЛЬСКАЯ"» (16+).

Приговор по делу о крушении платформы был оглашен в 2017 году. Обвиняемых Бориса Лихвана (бывший исполняющий обязанности заместителя генерального директора АМНГР) и Леонида Брдзиловского (бывший исполняющий обязанности главного инженера АМНГР) признали виновными и приговорили к шести годам лишения свободы каждого. Полный срок они не отбывали и вышли по УДО.

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