Просил усыпить, но ему отказали. Житель Мурманска выкинул таксу умирать на мороз

Таксу обнаружили на улице Рогозерской.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Жители Мурманска обсуждают поступок земляка, о котором стало известно благодаря соцсетям. Мужчина приехал на своем Renault на улицу Рогозерскую и выкинул собаку умирать на мороз
- Стало известно, что мужчина сначала привез таксу в ветеринарку. Просил, чтобы усыпили, естественно, ему там отказали. После этого он просто решил выкинуть питомца на мороз погибать, - пишет Telegram-канал «Мурманск».
Животное пыталось идти за хозяином, но тот приказывал ему оставаться на месте и отпихивал.
Сейчас таксу приютили на автомойке. А северяне призывают найти горе-владельца собаки и наказать его за жестокое обращение с животными.
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