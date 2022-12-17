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НовостиДом. Семья17 декабря 2022 10:13

Просил усыпить, но ему отказали. Житель Мурманска выкинул таксу умирать на мороз

Житель Мурманска выкинул таксу умирать на мороз
Мария ПАШЕНКОВА
Мария ПАШЕНКОВА
Таксу обнаружили на улице Рогозерской.

Таксу обнаружили на улице Рогозерской.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Мурманска обсуждают поступок земляка, о котором стало известно благодаря соцсетям. Мужчина приехал на своем Renault на улицу Рогозерскую и выкинул собаку умирать на мороз

- Стало известно, что мужчина сначала привез таксу в ветеринарку. Просил, чтобы усыпили, естественно, ему там отказали. После этого он просто решил выкинуть питомца на мороз погибать, - пишет Telegram-канал «Мурманск».

Животное пыталось идти за хозяином, но тот приказывал ему оставаться на месте и отпихивал.

Сейчас таксу приютили на автомойке. А северяне призывают найти горе-владельца собаки и наказать его за жестокое обращение с животными.

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