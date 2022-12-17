Просил усыпить, но ему отказали. Житель Мурманска выкинул таксу умирать на мороз

Таксу обнаружили на улице Рогозерской. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Мурманска обсуждают поступок земляка, о котором стало известно благодаря соцсетям. Мужчина приехал на своем Renault на улицу Рогозерскую и выкинул собаку умирать на мороз

- Стало известно, что мужчина сначала привез таксу в ветеринарку. Просил, чтобы усыпили, естественно, ему там отказали. После этого он просто решил выкинуть питомца на мороз погибать, - пишет Telegram-канал «Мурманск».

Животное пыталось идти за хозяином, но тот приказывал ему оставаться на месте и отпихивал.

Сейчас таксу приютили на автомойке. А северяне призывают найти горе-владельца собаки и наказать его за жестокое обращение с животными.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru