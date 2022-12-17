«Глаза как живые». В Мончегорске сделали огромного снежного зайца

Снежный зайчик стал новой достопримечательностью Мончегорска. Фото: vk.com/monchegorsk_forum

В Мончегорске есть замечательная традиция - к Новому году создавать из снега символ наступающего праздника. Этой зимой не стали ей изменять: в городе металлургов сделали огромного снежного зайца.

- Как они сделали кролику такие живые глазки?! Это рисунок или пластик? Какой хорошенький, как настоящий! - пишет паблик «Мончегорск» (12+).

Ранее местные мастера создавали мышку, быка и другие китайские символы.

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