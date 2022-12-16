«Это не соответствует действительности!». Жалующимся на отсутствие лекарства от астмы мурманчанам ответили, что все хорошо

За комментарием наша редакция обратилась в Росздравнадзор. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области продолжают поступать сигналы об отсутствии ряда препаратов в аптеках.

- Пропало лекарство от астмы «Вентолин». Я был в трех аптеках Мурманска, нигде нет. Знакомые, кому он тоже нужен, говорят, что обошли все аптеки города, но безуспешно, - сообщил один из читателей «КП»-Мурманск».

За комментарием наша редакция обратилась в Росздравнадзор.

- Информация об отсутствии в аптеках «Вентолина» (международное непатентованное наименование «Сальбутамол») не соответствует действительности. Согласно данным системы мониторинга и оперативным сведениям от аптек («Аптека Первая», «Ригла», «Алоэ», «Максавит», «Невис», «Апрель», «Бюджетная», «Для бережливых»), указанный препарат есть в наличии. Также «Сальбутамол» по еще восьми торговым наименованиям имеется в наличии, - ответили «КП»-Мурманск» в Управлении Росздравнадзора по Мурманской области.

Мы решили провести контрольную закупку и проверить, можно ли купить «Вентолин» в областном центре, для этого зашли в «Риглу» и «Алоэ».

- Нет сейчас его, - отметили в обеих точках.

- А будет? Не завозят что ли? Нигде нет?

- На прошлой неделе всего три упаковки поставили, - ответили в «Ригле».

В «Алоэ» затруднились дать ответ о поставках.

Напомним: в Росздравнадзоре опровергли отсутствие антибиотиков «Амоксициллин» и «Зиннат» в аптеках Кировска. О жалобах северян на невозможность купить нужный препарат сообщил Telegram-канал Ксении Собчак.

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