Из горящего общежития в Ковдоре эвакуировали 20 человек

На месте работали девять пожарных. Фото: vk.com/murman01
В ночь с 15 на 16 декабря в Ковдоре тушили горящее общежитие на улице Комсомольской, 1. Здесь в 2.51 загорелась одна из комнат на втором этаже.
- В 3.50 пожар полностью ликвидировали. В результате пожара комната обгорела по всей площади 9 квадратных метров. Из подъезда эвакуировали 20 человек, - сообщили в Управлении по ГОЧС и ПБ Мурманской области.
На месте работали девять пожарных.
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