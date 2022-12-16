Из горящего общежития в Ковдоре эвакуировали 20 человек

На месте работали девять пожарных. Фото: vk.com/murman01

В ночь с 15 на 16 декабря в Ковдоре тушили горящее общежитие на улице Комсомольской, 1. Здесь в 2.51 загорелась одна из комнат на втором этаже.

- В 3.50 пожар полностью ликвидировали. В результате пожара комната обгорела по всей площади 9 квадратных метров. Из подъезда эвакуировали 20 человек, - сообщили в Управлении по ГОЧС и ПБ Мурманской области.

На месте работали девять пожарных.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru