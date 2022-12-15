Житель Мурманской области получил условный срок за высказывания против спецоперации

В отношении северянина следственный отдел УФСБ по Мурманской области возбудил уголовное дело. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Мурманской области вынесли приговор 30-летнему мужчине, который опубликовал в Интернете экстремистские посты и комментарии с призывами против спецоперации.

В действиях северянина усмотрели возбуждение ненависти к госорганам страны и угрозу применения насилия в отношении представителей Минобороны РФ, участвующих в СВО.

Публикации мужчина разместил в запрещенной в РФ социальной сети Instagram (принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской организацией).

В отношении северянина следственный отдел УФСБ по Мурманской области возбудил уголовное дело. Местного жителя приговорили к 1,5 годам лишения свободы условно.

Напомним: Ленинский районный суд Мурманска приговорил 44-летнего мужчину к году лишения свободы условно и полутора годам испытательного срока за экстремизм.

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