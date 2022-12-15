В Мурманске на улице Шевченко вылетела в кювет фура

В ДТП никто не пострадал. Фото: УГИБДД по Мурманской области

В Мурманске на Ленинградском шоссе, при съезде с улицы Шевченко, случилось ДТП, после которого фура улетела в кювет.

- В 8.40 столкнулись Datsun и Volvo. В аварии никто не пострадал, - сообщили «КП»-Мурманск» в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

Напомним: в Мурманске на улице Копытова произошла авария с участием машины ДПС.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru