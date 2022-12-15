Житель Мурманска напал с топором на соседа по гаражу из-за ссоры на тему уборки мусора

В Мурманске конфликт между двумя соседями по гаражному кооперативу закончился в больнице.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
В Мурманске конфликт между двумя соседями по гаражному кооперативу закончился в больнице. 35-летний северянин получил тяжкие травмы, после того, как злоумышленник накинулся на него с топором.
Как выяснили полицейские, перепалка случилась ночью по поводу уборки мусора. Один из северян решил прибегнуть к физической расправе.
- Чтобы доказать свою правоту, мужчина схватил топор и не меньше трех раз ударил им по голове и телу потерпевшего. Очевидцы вызвали скорую помощь, - сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.
37-летнего мурманчанина, ранее не привлекавшегося к уголовной и административной ответственности, задержали. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.
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