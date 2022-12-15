Почта России выпустила лимитированную открытку с панорамой Мурманска

Открытка стоит 37 рублей. Фото: УФПС Мурманской области

На почте теперь можно купить открытку «С наилучшими пожеланиями из Мурманска», на которой изображен вид на Кольский залив, незамерзающий порт и памятник «Алеше». Изображение создали по снимку местного фотографа Георгия Козлова.

Открытку выпустили ограниченным тиражом в 1 тысячу экземпляров. Ее можно приобрести в центральном отделении почты Мурманска.

- Мурманск пользуется большим интересом среди туристов, которые часто приезжают к нам зимой. В почтовые отделения гости нашего города часто приходят для того, чтобы отправить открытку домой, друзьям или родственникам. Надеемся, что открытка понравится клиентам и станет приятным воспоминанием о поездке на север, - отметил директор УФПС Мурманской области Александр Кочуров.

Открытка стоит 37 рублей.

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