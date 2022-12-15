Как отметила министр культуры региона Ольга Обухова, в этом году праздники пройдут в новом формате - ледового шоу. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

15 декабря в Мурманской области началась череда губернаторских елках, на которые приглашены 8,5 тысячи детей.

Как отметила министр культуры региона Ольга Обухова, в этом году праздники пройдут в новом формате - ледового шоу. Юные северяне увидят «Щелкунчика» в постановке Ильи Авербуха. Роль мышиного короля в нем исполняет Алексей Ягудин.

— Я играл разные роли: попугая, мороза… Есть роли для благородных, красивых, я не такой, - пошутил Алексей Ягудин. - В паспорте я Алексей Константинович, 42 года, а в душе мне лет 15. Иногда хочется похулиганить.

Ледовые шоу будут идти дважды в день до 17 числа. Также состоятся выездные праздники от местных творческих коллективов в Алакуртти, Кандалакшу, Печенгу и Заполярный.

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