В Мурманской области Союз рыбопромышленников Севера отметил 30-летний юбилей

Награды губернатора получили пять сотрудников рыбопромышленных компаний региона. Фото: Правительство Мурманской области

Свой 30-летний юбилей в декабре отмечает Союз рыбопромышленников Севера. Гендиректору организации Константину Древетняку, а также коллективу и предприятиям Союза, вручили памятный адрес губернатора Андрея Чибиса.

Как отметила первый заместитель губернатора региона Оксана Демченко, рыбная отрасль была и продолжает оставаться в числе ключевых для экономики Мурманской области. В целом по стране каждую шестую тонну рыбной продукции произвели мурманские предприятия.

- Успехи отрасли зависят и от труда рыбаков, и эффективного взаимодействия с предприятиями смежных отраслей, с наукой и властью. Союз рыбопромышленников уже три десятка лет обеспечивает этот диалог, помогает консолидировать ресурсы компаний и вместе развивать рыбную промышленность Севера, — сказала замгубернатора.

Награды губернатора получили пять сотрудников рыбопромышленных компаний региона.

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