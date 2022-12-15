В Мурманской области начинаются перевозки детей на губернаторские елки

Перевозить юных северян от дома в Мурманск и обратно будут организованно. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области начинается пора губернаторских елок: в Ледовом дворце спорта в Мурманске они состоятся с 15 по 17 декабря. На праздник приглашены дети со всех уголков региона.

Перевозить юных северян от дома в Мурманск и обратно будут организованно. Поэтому водителей просят быть особенно аккуратными на дорогах.

— Госавтоинспекция рекомендует владельцам негабаритных и тяжеловесных транспортных средств, а также ТС, перевозящих опасные грузы воздержаться от использования грузовых автомобилей в период с 06.00 до 21.00 часов с 15 по 17 декабря. Владельцам дорог также рекомендуем временно прекратить проведение ремонтных и строительных работ по маршрутам движения организованных перевозок групп детей, - сообщили в УГИБДД по Мурманской области.

Также в регионе пройдут выездные праздники для детей в гарнизонах: 17 декабря в Алакуртти, 18 числа в Кандалакше, 29-го - в Печенге, 30 декабря - в Заполярном.

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