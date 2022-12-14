В Мурманской области изменится порядок предоставления жилья детям-сиротам

Изменения учли и в законе о бюджете на 2023 год. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Мурманской области меняют порядок предоставления жилья детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Изменения появятся благодаря двум законопроектам, принятыми облдумой.

Первый законопроект устанавливает норму предоставления жилья в 33 квадратных метра общей площади на одного человека с возможностью увеличения или уменьшения показателя на 5 квадратных метров, если это обусловлено конструктивными или техническими параметрами дома.

А согласно второму законопроекту, для детей-сирот можно будет купить не только готовое жилье, но и квартиры в строящихся домах. Но есть ограничение.

- Приобрести квартиру в строящемся доме можно только в том случае, если строительство будет завершено не позднее, чем через два года. Уже в 16 лет можно будет направить деньги на покупку квартиры в строящемся доме, - сообщили в минобрнауки региона.

Изменения учли и в законе о бюджете на 2023 год.

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