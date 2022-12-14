В Мурманске в ДТП на улице Полярные Зори пострадал человек

Вечером 13 декабря в Мурманске столкнулись два легковых автомобиля. Фото: vk.com/mchs_murmansk

Вечером 13 декабря в Мурманске столкнулись два легковых автомобиля. Авария произошла на улице Полярные Зори, 41/1.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Мурманской области, в ДТП пострадал один человек.

На месте происшествия работали спасатели, которые занимались ограждением места ДТП, отключением АКБ, обеспечением безопасности.

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