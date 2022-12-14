Роспотребнадзор прокомментировал информацию о смертях от свиного гриппа в Мурманской области

В регионе растет число заболевших гриппом.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В Мурманской области растет число заболевших свиным гриппом. По последним данным, выявлен уже 51 случай этого штамма.
На днях прошла информация, что в регионе начали фиксировать летальные случаи от болезни - умерла 14-летняя мурманчанка. В Роспотребнадзоре эту информацию опровергли.
- В 2022 году летальных исходов у заболевших гриппом на территории Мурманской области не зарегистрировано, - сообщил руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Мурманской области Александр Сергеев.
Напомним: из-за гриппа в Мурманске закрыты три школы.
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