Роспотребнадзор прокомментировал информацию о смертях от свиного гриппа в Мурманской области

В регионе растет число заболевших гриппом. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Мурманской области растет число заболевших свиным гриппом. По последним данным, выявлен уже 51 случай этого штамма.

На днях прошла информация, что в регионе начали фиксировать летальные случаи от болезни - умерла 14-летняя мурманчанка. В Роспотребнадзоре эту информацию опровергли.

- В 2022 году летальных исходов у заболевших гриппом на территории Мурманской области не зарегистрировано, - сообщил руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Мурманской области Александр Сергеев.

Напомним: из-за гриппа в Мурманске закрыты три школы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru